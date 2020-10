Covid: Under 21, Bastoni e Carnesecchi positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La conferma della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni è arrivata questa mattina dalla Nazionale Under 21, che in una nota, senza fare nomi, ha comunicato che al ritiro di Tirrenia due ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La conferma dellatà al-19 di Alessandroè arrivata questa mattina dalla Nazionale21, che in una nota, senza fare nomi, ha comunicato che al ritiro di Tirrenia due ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Due calciatori dell'Under 21 sono risultati positivi al Covid-19 - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? Under 21, due calciatori positivi al coronavirus Annullato l'allenamento in programma oggi ?… - Agenzia_Ansa : #Calcio Italia #Under21, due calciatori positivi al #Covid-19, annullato allenamento #ANSA - PisaNews : Il Covid ferma l'Under 21 di Nicolato a Tirrenia. Due positivi e ... - - Lucamina81 : RT @MilanNewsit: Under 21, Carnesecchi e Bastoni positivi al Covid-19: l'interista a rischio per il derby -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Under Under 21, non solo Bastoni: due gli azzurrini positivi, l’altro è Carnesecchi La Gazzetta dello Sport Nazionale Under 21, ufficiale: 2 calciatori positivi

C’è il comunicato ufficiale della Federazione: due calciatori della Nazionale italiana Under 21 sono risultati positivi al test Covid-19 Nella mattinata si è diffusa la notizia della positività al ...

Under 21, due positivi al Covid. Allenamento annullato

Coverciano, 7 ottobre 2020 - Due giocatori positivi al Coronavirus nella nazionale Under 21. Gli azzurrini sono in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di ...

C’è il comunicato ufficiale della Federazione: due calciatori della Nazionale italiana Under 21 sono risultati positivi al test Covid-19 Nella mattinata si è diffusa la notizia della positività al ...Coverciano, 7 ottobre 2020 - Due giocatori positivi al Coronavirus nella nazionale Under 21. Gli azzurrini sono in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di ...