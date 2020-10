Coronavirus, impennata di contagi e di vittime. Il virologo: ora attenzione a trasporti e luoghi chiusi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E' di 3.678 nuovi casi il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Coronavirus in Italia e di 31 decessi.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Attualmente i positivi sono in totale 62.756. Di questi, 58457 sono in isolamento domiciliare, 3.782 ricoverati con sintomi e 337 in terapia intensiva. I casi totali registrati da inizio pandemia, che includono anche i guariti e i deceduti, sono 333.940. Da inizio emergenza sono decedute 36.061 persone. I dimessi guariti sono stati 235.303. Mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 125.314.IL virologoEstate alle spalle ormai, i contagi aumentano e le misure anti-covid si stringono. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega a che punto siamo sull`epidemia Sars-Cov-2 in Italia e quali sono le criticità che abbiamo di fronte: ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E' di 3.678 nuovi casi il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenzain Italia e di 31 decessi.E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Attualmente i positivi sono in totale 62.756. Di questi, 58457 sono in isolamento domiciliare, 3.782 ricoverati con sintomi e 337 in terapia intensiva. I casi totali registrati da inizio pandemia, che includono anche i guariti e i deceduti, sono 333.940. Da inizio emergenza sono decedute 36.061 persone. I dimessi guariti sono stati 235.303. Mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 125.314.ILEstate alle spalle ormai, iaumentano e le misure anti-covid si stringono. IlFabrizio Pregliasco spiega a che punto siamo sull`epidemia Sars-Cov-2 in Italia e quali sono le criticità che abbiamo di fronte: ...

