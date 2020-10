CondiVisa. Teatri in movimento lungo l’acquedotto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) CondiVisa – Togliatti mon amour di Carlotta Piraino – photo credits: webRubrica Stasera a teatro, parte la rassegna CondiVisa, di Teatro Studio Uno e Quarticciolo, insieme per promuovere le compagnie emergenti Teatro Studio Uno e Teatro Biblioteca Quarticciolo proseguono la collaborazione nata tre anni fa e a partire da giovedì 15 ottobre quattro giovani compagnie saranno le protagoniste del progetto di valorizzazione del teatro dell’off romano, intitolato CondiVisa – Teatri in movimenti lungo l’acquedotto. Questo il calendario degli spettacoli delle compagnie, selezionate nella precedente stagione del Teatro Studio Uno CondiVisa: anche con la lirica ci si può divertire Si parte il 15 ottobre con la compagna “I tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Togliatti mon amour di Carlotta Piraino – photo credits: webRubrica Stasera a teatro, parte la rassegna, di Teatro Studio Uno e Quarticciolo, insieme per promuovere le compagnie emergenti Teatro Studio Uno e Teatro Biblioteca Quarticciolo proseguono la collaborazione nata tre anni fa e a partire da giovedì 15 ottobre quattro giovani compagnie saranno le protagoniste del progetto di valorizzazione del teatro dell’off romano, intitolatoin movimentil’acquedotto. Questo il calendario degli spettacoli delle compagnie, selezionate nella precedente stagione del Teatro Studio Uno: anche con la lirica ci si può divertire Si parte il 15 ottobre con la compagna “I tre ...

