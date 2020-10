GrottaNews : Coldiretti Avellino, dopo 76 anni il primo direttore donna in Campania - Irpinia News - ViviCampania : Coldiretti Avellino: dopo 76 anni primo direttore donna in Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Avellino

Irpinia News

Una svolta storica per la Coldiretti Avellino, quanto è avvenuto ieri nella sede di Coldiretti in Via Cristoforo Colombo 31. Il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, ...Ieri sera il consiglio della federazione provinciale di Coldiretti Avellino, presieduto da Francesco Acampora, ha conferito a Maria Tortoriello l’incarico di condirettore, accanto a Salvatore Loffreda ...