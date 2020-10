Bar e ristoranti | gestori sotto la Regione | “Così De Luca ci ascolterà”

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ci saranno anche molti commercianti salernitani, venerdì 9 ottobre alle ore 11 con i vertici di Confcommercio, Fipe, Silb e le altre centinaia didi bar eche “protesterannola sede dellaCampania contro le chiusure decise dal presidente Vincenzo De“. La manifestazione “è stata convocata dopo che i numerosi appelli al dialogo lanciati al Presidente Desono caduti nel vuoto”. “Una decisione difficile ma che si è resa necessaria per contrastare una decisione unilaterale che rischia di essere un colpo mortale per il settore dopo mesi di sacrifici. Una decisione oltretutto incomprensibile alla luce dei rischi che queste chiusure possono comportare ...

TgLa7 : #Covid: nuova stretta a Bruxelles, chiusi bar e caffe'. I ristoranti rimarranno invece aperti - HuffPostItalia : A Berlino chiusi i bar e ristoranti dalle 23, picco di casi in Uk - AnnalisaChirico : Il coprifuoco?? La situazione è seria, servono risposte serie. Anticipare chiusura di bar&ristoranti rischia di da… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: COVID, è di nuovo paura. Berlino, torna il coprifuoco per tutti i locali. Ristoranti e bar chiudono dalle 11 di sera a…

Coronavirus, tre studenti e un'insegnante positivi in Campania: scuole chiuse in tre comuni Il coronavirus continua a mettere in difficoltà l'Italia. Tra i settori più colpiti ?Non siamo ancora ai lockdown di marzo-aprile - e tutti assicurano di volerli evitare a tutti i costi - ma passo dopo passo diversi Paesi d'Europa arretrano davanti alla nuova fiammata