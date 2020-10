Assegno sociale | la prestazione per chi non ha diritto alla pensione

Leggi su pensioniefisco

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’è un trattamento assistenziale che l’INPS eroga a domanda ai cittadini che versano in condizioni economiche disagiate a patto che rientrino nei requisiti di accesso e rispettino i limiti di reddito previsti annualmente dlegge. L’viene riconosciuto al compimento dei 67 anni a quei cittadini che non hanno maturato ildi vecchiaia e che si trovano in condizioni economiche disagiate.INPS L’è rivolto a cittadini sia italiani che stranieri che siano iscritti all’anagrafe del comune di residenza (in caso di cittadini extracomunitari è ...