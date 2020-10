Zoe Ball | nota conduttrice tv | ‘guadagno troppo | tagliatemi lo stipendio’

Leggi su viagginews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Lei è Zoee nel Regno Unito è una vera e propria celebrità per essere tra le più famose conduttrici televisive. Ora spiazza tutti così. Sorprende decisamente l’appello fatto da Zoe, una famosatelevisiva moltoin Gran Bretagna per il fatto di condurre il ‘Breakfast Show’ ed il talk ‘Strictly it … L'articolo Zoetv ‘guadagnolo stipendio’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com