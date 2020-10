Vaccino, l'Oms spera: "Forse entro fine anno'' (Di martedì 6 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, riaccende la speranza sulla possibilità di un Vaccino disponibile entro dicembre 2020 ''C'è speranza che entro la fine di quest'anno potremmo avere un Vaccino''. A darne notizia è il direttore generale della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di un vertice, durato 2 giorni, con l'esecutivo dell'organico. ''Vaccino entro fine anno'' Il numero uno dell'Oms riaccende dunque le speranze circa la possibilità di avere un Vaccino disponibile entro dicembre 2020. Sebbene non ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, riaccende lanza sulla possibilità di undisponibiledicembre 2020 ''C'ènza cheladi quest'potremmo avere un''. A darne notizia è il direttore generale della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di un vertice, durato 2 giorni, con l'esecutivo dell'organico. '''' Il numero uno dell'Oms riaccende dunque lenze circa la possibilità di avere undisponibiledicembre 2020. Sebbene non ...

SkyTG24 : Coronavirus, Oms: 'Forse il vaccino sarà pronto per la fine di quest'anno' - istsupsan : E' la #fluAwareness week ??? proclamata dall'Oms europea, che ricorda che 'Non c'è tempo per l'#influenza quest'anno… - Corriere : Covid, l’Oms: «C’è speranza per un vaccino entro la fine dell’anno» - GermanoDottori : RT @SkyTG24: Coronavirus, Oms: 'Forse il vaccino sarà pronto per la fine di quest'anno' - _Zapatone17 : RT @battitomilan7: Entro fine anno ci sarà il vaccino per Covid OMS -