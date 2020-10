Trump lascia l’ospedale: «Il Covid non deve far paura» (Di martedì 6 ottobre 2020) «Non abbiate paura del Covid». È un discorso politico quello che ha fatto Donald Trump appena uscito dall’ospedale e ancora non fuori pericolo secondo i medici a causa del coronavirus. Il presidente si è mostrato senza mascherina, capace di «sconfiggere» il coronavirus, intento a dire che l’America è la migliore nazione del mondo. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313267615083761665 Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) «Non abbiate paura del Covid». È un discorso politico quello che ha fatto Donald Trump appena uscito dall’ospedale e ancora non fuori pericolo secondo i medici a causa del coronavirus. Il presidente si è mostrato senza mascherina, capace di «sconfiggere» il coronavirus, intento a dire che l’America è la migliore nazione del mondo. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313267615083761665

