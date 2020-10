Tom Cruise a Roma per le riprese di Mission Impossibile 7: ecco le zone dove è allestito il set (Di martedì 6 ottobre 2020) Partono a Roma il 6 ottobre le riprese del nuovo “Mission impossible 7“. Nella Capitale è già arrivato Tom Cruise, protagonista indiscusso della saga, che è pronto a cimentarsi nelle sue incredibili acrobazie tra i monumenti simbolo della Città Eterna. Le scene saranno girate infatti in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci e i Fori imperiali. Nei primi giorni le riprese interesseranno prevalentemente il Rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno tra l’altro in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, via dei Fori Imperiali. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Partono ail 6 ottobre ledel nuovo “impossible 7“. Nella Capitale è già arrivato Tom, protagonista indiscusso della saga, che è pronto a cimentarsi nelle sue incredibili acrobazie tra i monumenti simbolo della Città Eterna. Le scene saranno girate infatti in diverse strade del centro storico, tra cui via della Tribuna Campitelli, Corrado Ricci e i Fori imperiali. Nei primi giorni leinteresseranno prevalentemente il Rione Sant’Angelo e il rione Monti per poi investire diverse vie del Centro. Le troupe lavoreranno tra l’altro in via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria, via dei Fori Imperiali. “La ...

