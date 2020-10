“Ricoverato con un polmone collassato”. La foto del vip dal letto di ospedale. Cosa è successo (Di martedì 6 ottobre 2020) Altri guai in una delle famiglie più note in Italia. L’erede Ferruccio Lamborghini si è sentito poco bene subito dopo aver partecipato al matrimonio della sorella Elettra e il remixer Afrojack (pesudonimo di Nick van de Wall), tenutosi sulle rive del lago di Como il 26 settembre 2020. Il giovane bolognese aveva preso sottogamba un problema apparentemente rimandabile, ma adesso di trova in ospedale. I due neo sposi erano già in viaggio per la luna di miele quando, improvvisamente, Ferruccio Lamborghini è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La famosa sorella Elettra avrà sicuramente accusato il colpo, vista la concomitanza con l’imprevista morte della sua cavalla Lolita. Un post matrimonio che non si augurerebbe nemmeno al proprio peggior nemico. Per fortuna, adesso, il problema del fratello ... Leggi su tuttivip (Di martedì 6 ottobre 2020) Altri guai in una delle famiglie più note in Italia. L’erede Ferruccio Lamborghini si è sentito poco bene subito dopo aver partecipato al matrimonio della sorella Elettra e il remixer Afrojack (pesudonimo di Nick van de Wall), tenutosi sulle rive del lago di Como il 26 settembre 2020. Il giovane bolognese aveva preso sottogamba un problema apparentemente rimandabile, ma adesso di trova in. I due neo sposi erano già in viaggio per la luna di miele quando, improvvisamente, Ferruccio Lamborghini è stato trasportato d’urgenza in. La famosa sorella Elettra avrà sicuramente accusato il colpo, vista la concomitanza con l’imprevista morte della sua cavalla Lolita. Un post matrimonio che non si augurerebbe nemmeno al proprio peggior nemico. Per fortuna, adesso, il problema del fratello ...

