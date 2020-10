Per i signori del pallone pure il virus è un gioco. Napoli diventa la bandiera di un Calcio che si sente al di sopra la legge (Di martedì 6 ottobre 2020) La vicenda della squadra di Calcio del Napoli si sta complicando. Ripercorriamo i fatti. Tutto nasce dopo la partita con il Genoa – che poi risulterà piena di positivi – vinta dai partenopei per 6-0. Le prime due serie di tamponi sono negative, ma poi due giocatori del Napoli, ad un terzo giro, risultano positivi. A questo punto la Asl impedisce la partenza del Napoli per Torino dove dovrebbe giocare la partita con la Juventus che invece è in campo. Si attende la decisione del giudice sportivo che va verso la sconfitta a tavolino. Ieri la novità: la procura della FederCalcio indaga sul Napoli per violazione dei protocolli anti-virus validati dal Cts. Questo perché dopo il primo positivo di venerdì 2 ottobre la Asl mette il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) La vicenda della squadra didelsi sta complicando. Ripercorriamo i fatti. Tutto nasce dopo la partita con il Genoa – che poi risulterà piena di positivi – vinta dai partenopei per 6-0. Le prime due serie di tamponi sono negative, ma poi due giocatori del, ad un terzo giro, risultano positivi. A questo punto la Asl impedisce la partenza delper Torino dove dovrebbe giocare la partita con la Juventus che invece è in campo. Si attende la decisione del giudice sportivo che va verso la sconfitta a tavolino. Ieri la novità: la procura della Federindaga sulper violazione dei protocolli anti-validati dal Cts. Questo perché dopo il primo positivo di venerdì 2 ottobre la Asl mette il ...

FBiasin : - Tre anni fa neanche lo potevi comprare: era in B. - Due anni fa lo prendevi 'a 1' per completare il reparto. - L'… - mezzvinc2 : @Maxpayne692 @gbongiorno66 Sempre ammirato ed apprezzato il Ministro degli Interni; meravigliato per il silenzio ed… - willy_signori : RT @douglascosta: Ciao bianconeri.... è stato un piacere indossare questa maglia !!! e solo chi l'ha indossato sa di cosa parlo .... in bo… - francesco088661 : RT @francesco088661: @Davide38296157 La Veritá é che gli errori si pagano a caro prezzo ! Adesso, i signori della Sinistra con i falliti 5… - lumaca4377 : RT @clamax5: @RicDeGennaro @signori_massimo @gualtierieurope In Svezia le donne sono in difficoltà (eufemismo) per la preoccupante crescita… -

Ultime Notizie dalla rete : Per signori Per i signori del pallone pure il virus è un gioco. Napoli diventa la bandiera di un Calcio che si sente al di sopra la legge LA NOTIZIA Nadia Toffa momento di grande dolore per la sua famiglia, la malattia del padre

Nadia Toffa momento difficile per la famiglia dopo quanto accaduto lo scorso anno ... ha scoperto la malattia fino a quando ha dato il tuo ultimo respiro. Ciò che la signora Margherita ha sottolineato ...

Per i signori del pallone pure il virus è un gioco. Napoli diventa la bandiera di un Calcio che si sente al di sopra la legge

Ripercorriamo i fatti. Tutto nasce dopo la partita con il Genoa – che poi risulterà piena di positivi – vinta dai partenopei per 6-0. Le prime due serie di tamponi sono negative, ma poi due giocatori ...

Nadia Toffa momento difficile per la famiglia dopo quanto accaduto lo scorso anno ... ha scoperto la malattia fino a quando ha dato il tuo ultimo respiro. Ciò che la signora Margherita ha sottolineato ...Ripercorriamo i fatti. Tutto nasce dopo la partita con il Genoa – che poi risulterà piena di positivi – vinta dai partenopei per 6-0. Le prime due serie di tamponi sono negative, ma poi due giocatori ...