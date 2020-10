Norvegia | Tom Cruise li saluta dal tetto del treno | i ragazzi non credono ai loro occhi

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il divo di Hollywood Tom, 58, è ormai famoso da anni per la scelta di usufruire il meno possibile degli stuntman: l'attore cerca di girare in prima persona tutte le scene d'azione dei suoi film.

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia Tom

Il divo di Hollywood Tom Cruise, 58, è ormai famoso da anni per la scelta di usufruire il meno possibile degli stuntman: l'attore cerca di girare in prima persona tutte le ...Il regista Christopher McQuarrie ha aggiornato sullo stato dei lavori del nuovo film della saga, in arrivo a Roma da domani per le riprese.