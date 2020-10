Lotta al covid, Immuni non decolla: 'Scaricarla serve a spezzare la catena del contagio' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Scaricare l'Immuni App contribuisce in maniera efficace a spezzare la catena dei contagi da covid-19. Grazie a questa app, infatti, chi e' entrato in contatto con un positivo viene avvisato con una ... Leggi su forlitoday (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Scaricare l'App contribuisce in maniera efficace aladei contagi da-19. Grazie a questa app, infatti, chi e' entrato in contatto con un positivo viene avvisato con una ...

amnestyitalia : 'Mancano i dispositivi di protezione individuali'. La denuncia di Tatyana Revva, dottoressa in prima linea in Russi… - c_appendino : Cuba candida al #NobelPeacePrize i medici della brigata Henry Reeve, che ha dato un contributo fondamentale a Torin… - SenatoreF : RT @SenatoreF: la #mascherina è diventata x certi idioti terreno di scontro il simbolo della lotta ad una pandemia che semina morte cosa da… - SenatoreF : la #mascherina è diventata x certi idioti terreno di scontro il simbolo della lotta ad una pandemia che semina mort… - legenrehumain : RT @FPaffy: Dispiace che alla #Camera sia mancato il numero legale su un provvedimento di vitale importanza per la lotta al #Covid_19. All… -

“Oggi salutiamo l’arrivo in paese di Maria e Lisandro, i nostri primi ospiti argentini giunti grazie alla collaborazione con la Comunità Argentini per il mondo. Con l’aiuto della Cooperativa di comun ...

La pandemia da SARS-CoV-2 rischia di far aumentare i casi di cancro al colon-retto

L’epidemia da coronavirus rischia di rallentare gli importanti risultati sinora ottenuti nella lotta contro il cancro del colon-retto. A lanciare l’allarme è la Società italiana di gastroenterologia e ...

Coronavirus: Parigi, bar chiusi, ristoranti aperti con restrizioni

I casi di Covid hanno superato la soglia di guardia. Divieto di consumo di alcol, palestre e piscine solo per minori. Aumentano i contagi in tutta ...

