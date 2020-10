Linee Guida Recovery Fund: ok da Commissione Lavori Pubblici Senato ad inserimento aeroporti (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha approvato e trasmesso alla quinta Commissione Bilancio e alla quattordicesima Commissione Politiche UE il proprio parere in merito alla Proposta di “Linee Guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla Proposta di Linee Guida con alcune osservazioni che riguardano direttamente gli aeroporti. La Commissione ha raccomandato di destinare le risorse in questione al settore delle infrastrutture, a partire da un effettivo sviluppo di sistemi a rete dei trasporti, dei porti e degli aeroporti nonché la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ladelha approvato e trasmesso alla quintaBilancio e alla quattordicesimaPolitiche UE il proprio parere in merito alla Proposta di “per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“. Laha espresso parere favorevole sulla Proposta dicon alcune osservazioni che riguardano direttamente gli. Laha raccomandato di destinare le risorse in questione al settore delle infrastrutture, a partire da un effettivo sviluppo di sistemi a rete dei trasporti, dei porti e deglinonché la ...

