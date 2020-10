L’anello dell’inganno | intercettati a Fiumicino due rari esemplari di falco pellegrino

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 ottobre 2020) Duedi "" sono statiall'aeroporto "Leonardo da Vinci" didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante i controlli di routine le Fiamme gialle hanno fermato un cittadino italiano proveniente da Dubai (Emirati Arabi) che aveva con sé i due rapaci. I militari hanno subito notato che gli anelli di marcaggio apposti sulle zampe divergevano da quelli utilizzati in Spagna, paese di nascita degli uccelli, risultante dalla documentazione di accompagnamento.Stando agli accertamenti, i due volatili - nati in cattività in Europa e registrati in Spagna - erano stati trasferiti negli Emirati Arabi e sostituiti con un maschio e una femmina della più ...