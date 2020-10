La lezione della deputata Noja (Iv): “Se posso tenere io la mascherina 8 ore, non c’è nessuno in quest’Aula che non possa farlo” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’Aula perché ho difficoltà di respirazione serie, ma se la tengo io per 8 ore, non c’è nessuno in quest’aula che non abbia la possibilità di tenerla”. Così, a Montecitorio, la capogruppo di Italia viva in commissione Affari sociali, Lisa Noja, intervenendo nella discussione generale dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza, ha voluto dare una lezione ai suoi colleghi. Noja è disabile e partecipa ai lavori parlamentari grazie ad una carrozzina elettrica. Dopo le sue parole la maggioranza ha espresso appoggio, applaudendo calorosamente. “Grazie alla scienza stiamo imparando a tenere il coronavirus un po’ più a bada ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Io faccio molta fatica alain quest’Aula perché ho difficoltà di respirazione serie, ma se la tengo io per 8 ore, non c’èin quest’aula che non abbia la possibilità di tenerla”. Così, a Montecitorio, la capogruppo di Italia viva in commissione Affari sociali, Lisa, intervenendo nella discussione generale dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza, ha voluto dare unaai suoi colleghi.è disabile e partecipa ai lavori parlamentari grazie ad una carrozzina elettrica. Dopo le sue parole la maggioranza ha espresso appoggio, applaudendo calorosamente. “Grazie alla scienza stiamo imparando ail coronavirus un po’ più a bada ...

myrtamerlino : Arriviamo da un inverno tremendo, chiusi in casa durante il #lockdown, sapevamo della necessità del #vaccino antinf… - zazoomblog : La lezione della deputata Noja (Iv): “Se posso tenere io la mascherina 8 ore non c’è nessuno in quest’Aula che non… - domingos_motta : RT @Corriere: «Se tengo io la mascherina potete farlo tutti»: la lezione della deputata Lisa Noja - fattoquotidiano : La lezione della deputata Noja (Iv): “Se posso tenere io la mascherina 8 ore, non c’è nessuno in quest’Aula che non… - MPenikas : FQ: La lezione della deputata Noja (Iv): “Se posso tenere io la mascherina 8 ore, non c’è nessuno in quest’Aula ch… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione della Massimo Giannini e "la lezione del Covid": le ore in ospedale, le grida dei pazienti. "Non scenda il Grande Oblio su questa tragedia" la Repubblica Korea week: cucina, k-pop, film e spettacoli di media art

Dal 25 al 30 ottobre si svolge per la prima volta on line la Korea Week, una settimana di eventi gratuiti, tutti rigorosamente live streaming che spaziano da lezioni di cucina ad ... più ampio ...

A Padova torna Galileo, la Settimana della Scienza e Innovazione

Galileo-Settimana della Scienza e Innovazione: a Padova 7 giorni di talk, lezioni e workshop con 50 eventi e 120 relatori. Tra i protagonisti ci saranno ...

Dal 25 al 30 ottobre si svolge per la prima volta on line la Korea Week, una settimana di eventi gratuiti, tutti rigorosamente live streaming che spaziano da lezioni di cucina ad ... più ampio ...Galileo-Settimana della Scienza e Innovazione: a Padova 7 giorni di talk, lezioni e workshop con 50 eventi e 120 relatori. Tra i protagonisti ci saranno ...