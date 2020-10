La Borsa? Slegata dall'economia Far soldi è un mestiere per pochi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per gli amanti delle statistiche, il 12 marzo 2020 è un giorno da segnare con un pennarello indelebile sui calendari. è quello dell’annuncio della presidente della Bce Christine Lagarde che comunicò in mondovisione (con scarso tatto e ancor meno lungimiranza) “non siamo qui per ridurre gli spread, non è quella la missione” dell’Eurotower. Quel giorno la Borsa di Milano implose segnando il peggior calo della sua storia, - 16.92% che faceva seguito ad un’altra seduta di sangue, quella del 9 marzo in cui Piazza Affari bruciò oltre l’11% del suo valore. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per gli amanti delle statistiche, il 12 marzo 2020; un giorno da segnare con un pennarello indelebile sui calendari.; quello dell’annuncio della presidente della Bce Christine Lagarde che comunicò in mondovisione (con scarso tatto e ancor meno lungimiranza) “non siamo qui per ridurre gli spread, non; quella la missione” dell’Eurotower. Quel giorno ladi Milano implose segnando il peggior calo della sua storia, - 16.92% che faceva seguito ad un’altra seduta di sangue, quella del 9 marzo in cui Piazza Affari bruciò oltre l’11% del suo valore. Segui su affaritaliani.it

Ralfmacher : RT @Affaritaliani: La Borsa? Slegata dall'economia. Far soldi è un mestiere per pochi - Affaritaliani : La Borsa? Slegata dall'economia. Far soldi è un mestiere per pochi -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Slegata La Borsa? Slegata dall'economia. Far soldi ora è un mestiere per pochi Affaritaliani.it