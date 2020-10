India: è nata la gang delle donne che picchia gli uomini violenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Le donne in India hanno cominciato a ribellarsi alla violenza continua che vivono in famiglia e nella vita pubblica: è nata la Gulabi gang. Le donne dell’India sono stufe di essere vittime silenziose di padri e mariti violenti. Per questo motivo hanno organizzato una vera e propria gang di strada armata di bastoni di bambù con cui organizzano spedizioni punitive ai danni di uomini che … L'articolo India: è nata la gang delle donne che picchia gli uomini violenti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Leinhanno cominciato a ribellarsi alla violenza continua che vivono in famiglia e nella vita pubblica: èla Gulabi. Ledell’sono stufe di essere vittime silenziose di padri e mariti. Per questo motivo hanno organizzato una vera e propriadi strada armata di bastoni di bambù con cui organizzano spedizioni punitive ai danni diche … L'articolo: èlachegliè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

