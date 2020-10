In base a come respira, non sembra che Trump stia meglio di 20 anni fa (Di martedì 6 ottobre 2020) Il messaggio che Trump vuole lanciare è molto preciso e netto, come ha scritto anche su Twitter: «Non abbiate paura del Covid, non lasciate che domini le vostre vite. Mi sento meglio di 20 anni fa!». A ben guardare il suo arrivo alla Casa Bianca dopo le dimissioni dall’ospedale militare – ottenute, sembrerebbe, contro il parere dei medici – Donald Trump ansima e appare tutto fuorché in forma, o comunque non come uno che ha 20 anni di meno. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il messaggio chevuole lanciare è molto preciso e netto,ha scritto anche su Twitter: «Non abbiate paura del Covid, non lasciate che domini le vostre vite. Mi sentodi 20fa!». A ben guardare il suo arrivo alla Casa Bianca dopo le dimissioni dall’ospedale militare – ottenute, sembrerebbe, contro il parere dei medici – Donaldansima e appare tutto fuorché in forma, o comunque nonuno che ha 20di meno. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under theAdministration, some really great drugs & knowledge. I feel ...

disinformatico : Scusate, forse non ho capito. Questo medico parla come se il coronavirus potesse ascoltarlo e cambiare tattica in b… - borghi_claudio : Oh che meraviglia. Mi dicono che un canale della tv pubblica non sapendo cosa fare, tanto per cambiare parla dei 49… - anonimoconiglio : Come quella volta che compagnoX ha detto che Y è un 'imbecille' e compagnoZ se n'è uscito dicendo che 'imbecille' è… - DoxeeInc : Il digital marketing per le società di gestione del risparmio: come scegliere gli strumenti giusti in base agli obi… - CBlengio : Ma chi è il genio che si è inventato questa roba del consenso/non-consenso sul 'legittimo interesse'come base giuri… -

Ultime Notizie dalla rete : base come Con Spotify ora si possono cercare le canzoni in base al testo

Di tanto in tanto i due principali servizi di musica in streaming aggiungono infatti strumenti e opzioni spesso ispirati uno all’altro: l’ultima di questa serie è la ricerca in base ai testi ... per ...

Dalle corti dell’antico Oriente il segreto culinario del riso profumato

I segreti dell’antico oriente riguardano anche il modo di cucinare. Il riso dei nobili d’Oriente aveva sempre un profumo particolare che coinvolgeva non ...

Di tanto in tanto i due principali servizi di musica in streaming aggiungono infatti strumenti e opzioni spesso ispirati uno all’altro: l’ultima di questa serie è la ricerca in base ai testi ... per ...I segreti dell’antico oriente riguardano anche il modo di cucinare. Il riso dei nobili d’Oriente aveva sempre un profumo particolare che coinvolgeva non ...