Imprevisto al GF Vip Alfonso Signorini spiazzato in diretta | “Non capisco…”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Puntata ricchissima di colpi di scena la settima del GF Vip 5 andata in onda lunedì 5 ottobre 2020, Grande protagonista della prima parte della serata indubbiamente Adua Del Vesco, che dopo quanto accaduto venerdì scorso ha deciso di rivelare la sua verità. L’attrice ha avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Morra. Alla fine entrambi hanno confermato di non avere mai avuto una relazione in passato e di aver solo finto. Ma spazio anche alle discussioni: Adua e Tommaso Zorzi hanno avuto un forte scontro inper una presunta conversazione avvenuta tra loro prima dell’inizio del reality e che riguarda proprio Massimiliano. Poi è arrivato il momento di Elisabetta Gregoraci, che ha avuto modo di leggere una lettera scritta in questi giorni dall’ex marito Flavio Briatore. (Continua dopo la foto) Ma c’è ...