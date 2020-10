FirenzePost : Fiorentina: striscione dei tifosi contro Chiesa allo Stadio Franchi - infoitsport : Fiorentina, striscione contro Chiesa: 'Firenze non è più casa tua. Infame' - JacopoPietroni2 : RT @Alf_Verni: Lo striscione appena appeso dai tifosi Viola sulle cancellate del Franchi indirizzato a Federico Chiesa #fiorentina #fiorent… - PAOLOSTOLFO1 : RT @napolista: #Fiorentina, striscione contro #Chiesa: “Firenze non è più casa tua. Infame” Nei pressi del Franchi è comparsa la scritta: “… - StefanoDePonte : La cosa divertente è che i tifosi della #Fiorentina stanno augurando il peggio a #Chiesa perché è passato alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina striscione

Firenze non è più casa tua… Infame». Questo lo striscione, rivolto a Federico Chiesa, passato ieri nelle file della Juventus con un prestito biennale, che alcuni tifosi della Fiorentina hanno appeso ...Firenze non è più casa tua... Infame", questo lo striscione al vetriolo dei tifosi viola neri di rabbia per la scelta del loro ex giovane talento. Rocco Commisso aveva parlato di futuro incerto per ...