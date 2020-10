Federica Pellegrini non può più nascondersi | abbracci e mano nella mano con lui

(Di martedì 6 ottobre 2020) Non siamo in presenza di un annuncio ufficiale, ma i paparazzi dell’attentissimo settimanale ‘Chi’ sono riusciti a beccare la nuotatricein atteggiamenti intimi con un uomo. L’articolo completo usciràgiornata di domani, mercoledì 7 ottobre, ma le foto della donna in compagnia di lui stanno già facendo il giro della rete.e il suo allenatore Matteo Giunta hanno sempre avuto un rapporto molto bello, ma pare proprio che non ci sia solo amicizia. Da ben tre anni, quindi dal 2017, le indiscrezioni fanno riferimento ad una possibile storia d’amore tra i due, mai confermata dai diretti interessati. Proprio questo legame indissolubile tra la sportiva e il coach avrebbe causato la rottura del fidanzamento con Filippo Magnini. ...

Affaritaliani : Fede Pellegrini, un amore 'olimpico' Mano nella mano con.. - Affaritaliani : Federica Pellegrini e Matteo Giunta, mano nella mano: un amore 'olimpico' - ModaCorriere : Federica Pellegrini esce allo scoperto: le foto con il suo coach Matteo Giunta - 101AnagrammiZen : @radiodeejay Federica Pellegrini ---> Felici per lei, grande! - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Federica Pellegrini per la prima volta mano nella mano col coach Matteo Giunta -

Una romantica cena a due, guardandosi negli occhi; una passeggiata tenendosi per me o stando quasi abbracciati. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sembrano non avere più voglia di nascondersi. Dopo ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati beccati insieme in atteggiamenti teneri! Il prossimo numero del settimanale Chi, in edicola mercoledì 7 ottobre, mostra in esclusiva le immagini che ...