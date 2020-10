Coronavirus, Fauci avverte Trump: «È in uno stadio iniziale della malattia. Non è escluso un peggioramento» – Il video (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Il dottor Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, ha avvertito che le condizioni del presidente Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo il ricovero per Coronavirus, potrebbero peggiorare nei prossimi giorni. «Adesso sembra stare bene», ha detto il medico alla Cnn, «ma il problema è che è ancora in uno stadio iniziale della malattia». Secondo Fauci, «a volte, nel giro di 5-8 giorni, può esserci un’inversione nel decorso clinico. E un’inversione significa che la malattia potrebbe prendere una brutta piega e metterlo nei guai». Ieri Fauci, incalzato dalle ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Il dottor Anthony, massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, ha avvertito che le condizioni del presidente Donald, tornato alla Casa Bianca dopo il ricovero per, potrebbero peggiorare nei prossimi giorni. «Adesso sembra stare bene», ha detto il medico alla Cnn, «ma il problema è che è ancora in uno». Secondo, «a volte, nel giro di 5-8 giorni, può esserci un’inversione nel decorso clinico. E un’inversione significa che lapotrebbe prendere una brutta piega e metterlo nei guai». Ieri, incalzato dalle ...

