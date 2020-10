Coronavirus: chi non usa la mascherina è un untore come chi diffonde l’Aids, dice Piero Angela (Di martedì 6 ottobre 2020) Il noto divulgatore scientifico Piero Angela condanna senza mezzi termini coloro che si rifiutano d’indossare la mascherina. Una condanna “senza se e senza ma” quella del divulgatore scientifico Piero Angela contro gli “untori del Covid”. Chi sono? Coloro che rifiutano d’indossare la mascherina. Piero Angela – riporta Il Giornale – alla presentazione di Superquark … L'articolo Coronavirus: chi non usa la mascherina è un untore come chi diffonde l’Aids, dice Piero Angela proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il noto divulgatore scientificocondanna senza mezzi termini coloro che si rifiutano d’indossare la. Una condanna “senza se e senza ma” quella del divulgatore scientificocontro gli “untori del Covid”. Chi sono? Coloro che rifiutano d’indossare la– riporta Il Giornale – alla presentazione di Superquark … L'articolo: chi non usa laè unchil’Aids,proviene da leggilo.org.

repubblica : Bassetti: 'Chi ha il Covid è malato di serie A, nessuno si preoccupa degli altri' - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Le sanzioni per chi non indossa la #mascherina all’aperto e per chi viola il divieto di assembramento… - betty5772 : RT @redazioneiene: Il coronavirus avrà cambiato anche la moda? @CordaroMichele è tornato alla Fashion Week tra stivali che sembrano pungidi… - NewsMondo1 : Dai bambini agli sportivi, ecco chi non deve indossare la mascherina -