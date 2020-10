Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire a processo (Di martedì 6 ottobre 2020) Alcuni dei nomi noti di Casapound rischiano di finire a processo per la vicenda dell’occupazione, che dura da 17 anni, della sede romana di via Napoleone III. Si tratta dell’immobile che a giugno scorso finì oggetto di un sequestro preventivo chiesto dai pm capitolini e condiviso dal gip. Da quel giorno ci si aspettava uno sgombero, che però è rimasto sulla carta. Dopo la decisione del gip, la palla è passata alla Prefettura e al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma lo “sfratto” non è ancora stato eseguito. Nel frattempo la procura di Roma ha chiuso l’indagine (atto che di norma prelude a una richiesta di rinvio a giudizio) in cui si procede per invasione di terreni o edifici. Sedici gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Alcuni dei nomi noti didiper la vicenda dell’occupazione, che dura da 17 anni,romana di viaIII. Si tratta dell’immobile che a giugno scorso finì oggetto di un sequestro preventivo chiesto dai pm capitolini e condiviso dal gip. Da quel giorno ci si aspettava uno sgombero, che però è rimasto sulla carta. Dopo la decisione del gip, la palla è passata alla Prefettura e al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma lo “sfratto” non è ancora stato eseguito. Nel frattempo la procura di Roma ha chiuso l’indagine (atto che di norma prelude a una richiesta di rinvio a giudizio) in cui si procede per invasione di terreni o edifici. Sedici gli ...

lupakkiotto85 : RT @fattoquotidiano: Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire a processo http… - fattoquotidiano : Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire a processo - clikservernet : Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire a processo - Noovyis : (Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire a processo)… - francescopizzit : RT @Azzurra6671: Ricordiamo i 5 civili massacrati in località Luminasio e Sperticano, Marzabotto, il 5 ottobre '44. Questo sembra essere l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Casapound chiuse Casapound, chiuse indagini sull’occupazione della sede di via Napoleone III: in 16 rischiano di finire… Il Fatto Quotidiano L’AQUILA, IRREGOLARITA’ AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI PRETURO: PRESENTATO ESPOSTO ALLA PROCURA

L’AQUILA – Stipendi non pagati a fronte di somme puntualmente erogate dalla Prefettura, ambienti insalubri invasi da umidità e muffa, impianti fuori norma. Sarebbero queste, secondo quanto denunciato ...

TERAMO, AL VIA PROCEDURE ONLINE PER I PERMESSI ZTL

TERAMO – Con delibera di Giunta n. 72 del 30.03.2020, si è modificata la struttura organizzativa dell’Ente, assegnando la gestione ed il rilascio dei permessi della Ztl (Zona a Traffico Limitato) alla ...

CasaPound al capolinea

A Bolzano fuori dai giochi i neofascisti. Puglisi Ghizzi a bocce ferme: “Il centrodestra ha provato a non farci candidare, ma insieme avremmo battuto Caramaschi”.

L’AQUILA – Stipendi non pagati a fronte di somme puntualmente erogate dalla Prefettura, ambienti insalubri invasi da umidità e muffa, impianti fuori norma. Sarebbero queste, secondo quanto denunciato ...TERAMO – Con delibera di Giunta n. 72 del 30.03.2020, si è modificata la struttura organizzativa dell’Ente, assegnando la gestione ed il rilascio dei permessi della Ztl (Zona a Traffico Limitato) alla ...A Bolzano fuori dai giochi i neofascisti. Puglisi Ghizzi a bocce ferme: “Il centrodestra ha provato a non farci candidare, ma insieme avremmo battuto Caramaschi”.