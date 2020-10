Calciomercato finito? Macchè. Gli svincolati, la lista dei calciatori senza contratto (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Calciomercato è andato in archivio, anche nell’ultima giornata si sono registrati interessanti movimenti. Il colpo più importante è stato Federico Chiesa alla Juventus, i bianconeri sono ancora più forti con tantissime soluzioni nel reparto avanzato. Nel complesso si sono mosse bene anche Inter e Milan, così come il Napoli. Si preannuncia grande bagarre per la zona di Champions e Europa League, sono tantissime le squadre in corsa. Ancora incertezza sul fronte salvezza. La finestra di mercato si è conclusa ieri, ma le squadre possono ancora muoversi sul fronte svincolati. Non mancano le occasioni, è ancora libero l’ex Milan Pato, ma il pezzo pregiato è sicuramente Gotze. Occhio pure a Mandzukic e Sturridge. Sono tanti i calciatori senza ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilè andato in archivio, anche nell’ultima giornata si sono registrati interessanti movimenti. Il colpo più importante è stato Federico Chiesa alla Juventus, i bianconeri sono ancora più forti con tantissime soluzioni nel reparto avanzato. Nel complesso si sono mosse bene anche Inter e Milan, così come il Napoli. Si preannuncia grande bagarre per la zona di Champions e Europa League, sono tantissime le squadre in corsa. Ancora incertezza sul fronte salvezza. La finestra di mercato si è conclusa ieri, ma le squadre possono ancora muoversi sul fronte. Non mancano le occasioni, è ancora libero l’ex Milan Pato, ma il pezzo pregiato è sicuramente Gotze. Occhio pure a Mandzukic e Sturridge. Sono tanti i...

Il calciomercato è andato in archivio, anche nell'ultima giornata si sono registrati interessanti movimenti. Il colpo più importante è stato Federico Chiesa alla Juventus, i bianconeri sono ancora più ...

