Trump minimizza ancora: “Mi sento bene, non abbiate paura del Covid”. Stanotte le dimissioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascerà questa sera alle 18.30 ora locale (le 00.30 in Italia) il Walter Reed Hospital, l’ospedale dove è ricoverato da tre giorni dopo essere risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia è stato lo stesso Trump su Twitter. “Mi sento davvero bene”, ha scritto il presidente Usa. “Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita”, ha aggiunto, minimizzando ancora l’epidemia che negli Stati Uniti ha colpito 7 milioni di persone. “Lascerò il grande Walter Reed Medical Centet oggi alle 18:30”, ha annunciato anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute. “Abbiamo sviluppato, sotto ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldlascerà questa sera alle 18.30 ora locale (le 00.30 in Italia) il Walter Reed Hospital, l’ospedale dove è ricoverato da tre giorni dopo essere risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia è stato lo stessosu Twitter. “Midavvero”, ha scritto il presidente Usa. “Nondel Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita”, ha aggiunto,ndol’epidemia che negli Stati Uniti ha colpito 7 milioni di persone. “Lascerò il grande Walter Reed Medical Centet oggi alle 18:30”, ha annunciato anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute. “Abbiamo sviluppato, sotto ...

minodentizzi : Un proverbio yiddish dice 'Dio sorride dei progetti dell’uomo'. Più di Dio, che è impegnato in faccende più serie,… - Kiara_Lu_na : Il comportamento di Trump positivo al Coronavirus è squallido e riprovevole come l' atteggiamento avuto durante la… - LalliVincenzo : RT @assurdistan: Dubbi sulla salute di #Trump che minimizza con un video. La vedova sta bene. - VPrivaci : RT @assurdistan: Dubbi sulla salute di #Trump che minimizza con un video. La vedova sta bene. - ValentinaAllav2 : @WTF1807 @ilariacapua Ma se sono mesi che Trump minimizza!! Sono morte 200mila persone per le politiche scriteriate… -