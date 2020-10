Trump | “Lascio l’ospedale” I medici confermano | “Non è fuori pericolo ma torna a casa”

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) In arrivo le dimissioni di Donald. Nelle prossime ore il presidente americano tornerà a casa. WASHINGTON (STATI UNITI) – Le dimissioni di Donaldsono in programma nella notte italiana tra il 5 e il 6 ottobre 2020. Ad anticipare la notizia è stato lo stesso presidente americano: “Lascio l’ospedale fra qualche ora. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Noi abbiamo sviluppato farmaci e delle capacità grandiose. Io mi sento meglio ora di 20 anni fa“. I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under theAdministration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ...