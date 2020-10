Sanderson Farms | Garcia vince e si riscatta

Advertising

Infomediaire : L’Espagnol Sergio Garcia remporte le Sanderson Farms (golf) - FederGolf : PGA Tour: Sergio Garcia di forza e classe nel Sanderson Farms - - AleBerlo : RT @MaurizioTrezzi: Ferito nell'onore per essere uscito dai primi 50 del mondo @TheSergioGarcia vince il @SandersonFarm con un birdie final… - MaurizioTrezzi : Ferito nell'onore per essere uscito dai primi 50 del mondo @TheSergioGarcia vince il @SandersonFarm con un birdie f… - muttinis : RT @FederGolf: PGA Tour: Sergio Garcia nel trio di testa al Sanderson Farms - -

Corriere dello Sport

JACKSON - Sergio Garcia non sbaglia e a Jackson, capitale del Mississippi, vince in volata il Sanderson Farms Championship di golf, tornando così al successo sul PGA Tour oltre tre anni dopo la sua ul ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Sergio Garcia non sbaglia e a Jackson, capitale del Mississippi, vince in volata il Sanderson Farms Championship di golf, tornando co ...