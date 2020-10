Roma con coraggio ci prova, sarà Festa 'sobria' (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 05 OTT - La Festa di Roma 15/a edizione con coraggio scommette dal 15 al 25 ottobre sull'evento che ha come obiettivo quello di riportare il pubblico in sala. "Lo dobbiamo al pubblico ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, -, 05 OTT - Ladi15/a edizione conscommette dal 15 al 25 ottobre sull'evento che ha come obiettivo quello di riportare il pubblico in sala. "Lo dobbiamo al pubblico ...

Advertising

_Pedro17_ : Molto contento per la vittoria di ieri della squadra e per il mio primo gol con questa maglia. +3 DAJE ROMA!! ????????… - Corriere : Positivo organizzatore dell’incontro con Salvini a Terracina: rischio focolaio - OfficialASRoma : ?? 20:45 ?? #UdineseRoma ?? DAJE ROMA! ?? Con chi guarderete la partita? #ASRoma - Lucyaglam : RT @capitanjoskiko: Un punto a Roma contro la #Lazio a inizio stagione ci può stare. Non ci sta il non averci provato con diverse soluzioni… - El_Duraminga : @NIRV69 @SMilesi81 @HypnoAle @LucaBizzarri Mettere gli arrestati con gli indagati, è un divertente esecizio Travagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma con Roma, uccide il patrigno con un cacciavite: «Picchiava mia madre da anni» Il Messaggero Al via il bollino #RomaSafeTourism

Il prossimo passo sarà far conoscere il nuovo bollino #RomaSafeTourism, un progetto dell’ assessorato al turismo guidato da Carlo Cafarotti. Da tempo si parlava di un brand del Comune di Roma che dapp ...

Alluvione, il governatore Cirio a Vercelli e in Valsesia: “Subito stato di emergenza e interventi”

«Porterò domani a Roma la voce di un Piemonte profondamente colpito dall’ennesima emergenza. Che non è capitata a novembre, come eravamo abituati, ma all’inizio di ottobre: per questo motivo abbiamo u ...

Il prossimo passo sarà far conoscere il nuovo bollino #RomaSafeTourism, un progetto dell’ assessorato al turismo guidato da Carlo Cafarotti. Da tempo si parlava di un brand del Comune di Roma che dapp ...«Porterò domani a Roma la voce di un Piemonte profondamente colpito dall’ennesima emergenza. Che non è capitata a novembre, come eravamo abituati, ma all’inizio di ottobre: per questo motivo abbiamo u ...