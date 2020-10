Possiamo combattere le discriminazioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Noi siamo un futuro poliglotta, colorato e riscattato». Fatima Bouhtouch“Possiamo essere tutto” è un graphic novel da poco uscito per Tunué e firmato a quattro mani dalla sceneggiatrice Francesca Ceci e dall’illustratrice Alessia Puleo. Il libro è realizzato in collaborazione con Amnesty International e con i contributi della scrittrice Fatima Bouhtouch, di Francesca Cesarotti, Direttrice Ufficio Educazione e Formazione Amnesty International Italia e di Renata Pepicelli, docente in storia dei paesi islamici e islamisti, si prefigge di scandagliare, riuscendoci, tematiche importanti legate alla discriminazione e all’integrazione. Il tutto attraverso la quotidianità di alcuni membri della famiglia Fares, immigrati in Italia dal Marocco a Roma quindici anni prima e di religione islamica.Una famiglia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Noi siamo un futuro poliglotta, colorato e riscattato». Fatima Bouhtouch“essere tutto” è un graphic novel da poco uscito per Tunué e firmato a quattro mani dalla sceneggiatrice Francesca Ceci e dall’illustratrice Alessia Puleo. Il libro è realizzato in collaborazione con Amnesty International e con i contributi della scrittrice Fatima Bouhtouch, di Francesca Cesarotti, Direttrice Ufficio Educazione e Formazione Amnesty International Italia e di Renata Pepicelli, docente in storia dei paesi islamici e islamisti, si prefigge di scandagliare, riuscendoci, tematiche importanti legate alla discriminazione e all’integrazione. Il tutto attraverso la quotidianità di alcuni membri della famiglia Fares, immigrati in Italia dal Marocco a Roma quindici anni prima e di religione islamica.Una famiglia ...

Advertising

HuffPostItalia : Possiamo combattere le discriminazioni - Cordell_4321 : Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando c… - andyash39 : @LIntelligente Per alcune cose vale la pena combattere. Possiamo anche amare quelli che proteggiamo. ?????? - BergomiVeronica : RT @cristinapreti71: Se quello che possiamo fare è combattere...combatteremo! #YouCanSaveBayYanlis - SimonaBrescian3 : RT @cristinapreti71: Se quello che possiamo fare è combattere...combatteremo! #YouCanSaveBayYanlis -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo combattere Il tempeh. La “carne vegetale” ricca di grassi buoni che ti aiuta a combattere il colesterolo DiLei Benessere Possiamo combattere le discriminazioni

“Possiamo essere tutto” è un graphic novel da poco uscito per Tunué e firmato a quattro mani dalla sceneggiatrice Francesca Ceci e dall’illustratrice Alessia Puleo. Il libro è realizzato in ...

Sanità, Forza Italia: “Cos’altro deve capitare?”

Cos’altro deve capitare di più e di diverso al Presidio Ospedaliero di Cetraro, condannato a far parte del modello Spoke, – la più stupida delle invenzioni sanitarie della nostra regione -, per suscit ...

“Possiamo essere tutto” è un graphic novel da poco uscito per Tunué e firmato a quattro mani dalla sceneggiatrice Francesca Ceci e dall’illustratrice Alessia Puleo. Il libro è realizzato in ...Cos’altro deve capitare di più e di diverso al Presidio Ospedaliero di Cetraro, condannato a far parte del modello Spoke, – la più stupida delle invenzioni sanitarie della nostra regione -, per suscit ...