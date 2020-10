Pontina e non solo: guida in stato di ebrezza, uso del telefonino, alta velocità. Tutti i numeri della Polstrada (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’estate è appena terminata, ma i servizi operativi predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Latina, sotto il coordinamento del Compartimento Polizia Stradale per il “Lazio e l’Umbria”, d’intesa con la locale Prefettura e la Questura Pontina, proseguono senza soluzione di continuità. Numerosi, infatti, sono stati i controlli della legalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nel decorso mese di settembre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Per tali ordini di motivi, la Polizia Stradale di Latina, durante il mese scorso, ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a Tutti gli utenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’estate è appena terminata, ma i servizi operativi predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Latina, sotto il coordinamento del Compartimento Polizia Stradale per il “Lazio e l’Umbria”, d’intesa con la locale Prefettura e la Questura, proseguono senza soluzione di continuità. Numerosi, infatti, sono stati i controllilegalità in materia di circolazione stradale effettuati sulle strade provinciali, nel decorso mese di settembre, dalle pattuglie sezionali, unitamente a quelle appartenenti ai Distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Per tali ordini di motivi, la Polizia Stradale di Latina, durante il mese scorso, ha adottato una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza agli utenti ...

