Pistocchi su Agnelli: “Ha fatto una brutta figura, buco clamoroso nel protocollo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Pistocchi attacca Agnelli Maurizio Pistocchi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal parlando del caso Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Agnelli ha fatto una … L'articolo Pistocchi su Agnelli: “Ha fatto una brutta figura, buco clamoroso nel protocollo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020)attaccaMaurizio, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal parlando del caso Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato: “hauna … L'articolosu: “Haunanel protocollo” proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO, DICHIARAZIONI SHOCK AGNELLI UMILIATO IN DIRETTA, STA SUCCEDENDO DI TUTTO. JUVENTUS AMMUTOLITA >>>>>… - marcel21463 : @stefano_capuzzi @RealPiccinini @pisto_gol Forse lLei è il sig. Pistocchi avete visto trasmissione differente . Ier… - GioriFerrazzi : Agnelli: 'Noi rispettiamo i regolamenti'... ahahahahah Secondo i regolamenti, la FIGC solo vi riconosce 36 scudetti… - Testament73 : RT @Guido93330129: Qui si parla solo del 3 a 0 a tavolino ma, in punta di diritto, chi non rispetta il protocollo rischia ben di più! Vedia… - Guido93330129 : Qui si parla solo del 3 a 0 a tavolino ma, in punta di diritto, chi non rispetta il protocollo rischia ben di più!… -