Pensione quota 100 verso l'addio: servono penalizzazioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Riforma pensioni con i tempi sempre più stretti visto che fra poco più di un anno dovremo dire addio alla quota 100 e al suo posto dovrà subentrare una misura che consenta di evitare lo scalone di 5 anni che con questa scadenza si verrebbe, inevitabilmente a creare. Già sono ricominciati, infatti, i tavoli di incontro tra governo e parti sociali per definire la nuova misura. Addio quota 100 e debito pubblico La quota 100, anche se molto amata dai lavoratori e che ha permesso migliaia di pensionamenti ha un peso non indifferente sul bilancio statale. Il debito pubblico italiano ormai ha raggiunto i 2500 miliardi di euro ed il nostro sistema previdenziale sta diventando sempre meno sostenibile. In un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo nel 2020, molte sono state le critiche mosse ...

