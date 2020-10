Marotta, equazione non è vince chi più spende (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "I grandi investimenti non sono sinonimo di successo. L'equazione nel calcio non è chi più spende più vince. I grandi campioni vincono una partita, la squadra vince il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "I grandi investimenti non sono sinonimo di successo. L'nel calcio non è chi piùpiù. I grandi campioni vincono una partita, la squadrail ...

L'equazione nel calcio non è chi più spende più vince ... Lo ha detto l'ad dell'Inter, e presidente di Adise, Beppe Marotta, durante il convegno organizzato da Adise e Master Sport Group per l'ultima ...

Intervenuto nel corso dell’evento I nuovi orizzonti del calcio italiano, il direttore sportivo dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dall’Hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale dell’ultimo giorno d ...

