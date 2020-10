Maltempo: un altro cadavere trovato in Liguria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un altro cadavere è stato avvistato in mare a Sanremo. Dovrebbe trattarsi di un’altra vittima del Maltempo che ha flagellato le Alpi Marittime sul versante francese. In Liguria non ci sono dispersi. Il corpo è affiorato tra gli scogli in località a Vesca, sotto la pista ciclabile. Si tratta del sesto cadavere trovato nel ponente ligure. Tre sono stati trovati in mare a Sanremo, uno a Santo Stefano al Mare, uno a Ventimiglia e uno nel fiume Roya a Ventimiglia. Sono tutti uomini. Questa mattina il corpo di una donna era stato trovato in mare a Imperia, ma è stato poi accertato che si trattava di un suicidio. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Unè stato avvistato in mare a Sanremo. Dovrebbe trattarsi di un’altra vittima delche ha flagellato le Alpi Marittime sul versante francese. Innon ci sono dispersi. Il corpo è affiorato tra gli scogli in località a Vesca, sotto la pista ciclabile. Si tratta del sestonel ponente ligure. Tre sono stati trovati in mare a Sanremo, uno a Santo Stefano al Mare, uno a Ventimiglia e uno nel fiume Roya a Ventimiglia. Sono tutti uomini. Questa mattina il corpo di una donna era statoin mare a Imperia, ma è stato poi accertato che si trattava di un suicidio. L'articolo Meteo Web.

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "La violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore le regioni del Nord ha causato ingenti danni. Abbiamo interi territori martoriati, tanti comuni del Piemonte e ...

Biker cade dalla bici, un recupero difficoltoso per il maltempo

Quattro uomini del soccorso alpino e speleologico di Fai della Paganella dell’area operativa Trentino centrale hanno dovuto camminare per 40 minuti circa per soccorrere un giovane infortunato sul ...

