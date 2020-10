Lutto, è morta Marina Murialdo: Imprenditrice e Kuore del Parko Acquatico Le Caravelle (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ceriale (Savona): Dopo quasi un anno e mezzo di ricovero è morta oggi Marina Murialdo, 57 anni, Imprenditrice dal Kuore grande. Marina era impegnata a tempo pieno presso il Parko Acquatico Le Caravelle di Ceriale e negli ultimi anni (dal 2015) si trovava a dirigere anche il Porto Turistico Poseidon di Borghetto Santo Spirito. Il papà di Marina, Franco Murialdo, morì nel gennaio del 2017 e da allora l’Imprenditrice si dedicava a tempo pieno alle attività di famiglia. Marina Murialdo era un punto di riferimento, una persona splendida e solare, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. Impegnata nel sociale e sempre ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ceriale (Savona): Dopo quasi un anno e mezzo di ricovero èoggi, 57 anni,dalgrande.era impegnata a tempo pieno presso ilLedi Ceriale e negli ultimi anni (dal 2015) si trovava a dirigere anche il Porto Turistico Poseidon di Borghetto Santo Spirito. Il papà di, Franco, morì nel gennaio del 2017 e da allora l’si dedicava a tempo pieno alle attività di famiglia.era un punto di riferimento, una persona splendida e solare, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. Impegnata nel sociale e sempre ...

Savona / Ceriale | "Questo è quello che ogni giorno cerchiamo di regalare ai nostri ospiti: sorrisi e spontaneità". Ma da oggi mancherà la sua piccata ironia ...

