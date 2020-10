Lite nel bar per un cane bagnato: 35enne difende una donna e viene accoltellato, è fin di vita (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un cane , una Lite, un accoltellamento : un uomo di 35 anni è in fin di vita in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato e portato in carcere. È accaduto ieri sera verso le 19.30 all'interno di ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un, una, un accoltellamento : un uomo di 35 anni è in fin diin ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato e portato in carcere. È accaduto ieri sera verso le 19.30 all'interno di ...

AVELLINO – Tragedia nella notte a Lioni, in provincia di Avellino. Nel corso di una lite un uomo ha ucciso il fratello 30enne con una coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale. E’ accaduto poco ...

