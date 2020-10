Il Pd tiene lontana la Lega da Reggio Calabria: Falcomatà batte Minicuci e resta sindaco (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Lega e Matteo Salvini non riescono a espugnare Reggio Calabria. La città dello Stretto rimane al centrosinistra. Il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà del Pd, è stato riconfermato battendo al ballottaggio il candidato dal centrodestra Antonino Minicuci. Quando lo spoglio è terminato, Falcomatà ha brindato con il 58,36% (al primo turno aveva preso il 37,17%) mentre il rivale, scelto dal Carroccio, si è fermato al 41,64% (33,69% al primo turno). L’affluenza è stata del 52%. Il dato è ufficiale: dopo sei anni alla guida di Reggio Calabria, oltre 44mila cittadini hanno deciso di dare a Falcomatà e al centrosinistra quel “secondo tempo” che il sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lae Matteo Salvini non riescono a espugnare. La città dello Stretto rimane al centrosinistra. Iluscente, Giuseppe Falcomatà del Pd, è stato riconfermatondo al ballottaggio il candidato dal centrodestra Antonino. Quando lo spoglio è terminato, Falcomatà ha brindato con il 58,36% (al primo turno aveva preso il 37,17%) mentre il rivale, scelto dal Carroccio, si è fermato al 41,64% (33,69% al primo turno). L’affluenza è stata del 52%. Il dato è ufficiale: dopo sei anni alla guida di, oltre 44mila cittadini hanno deciso di dare a Falcomatà e al centrosinistra quel “secondo tempo” che il...

