Il feto è un bimbo solo se fa “like” Aborti ed ecografie social per le vip femministe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Per leilnon ha diritti: decide la madre se quell’ammasso di cellule diventerà uomo o meno. Poco è cambiato dagli slogan “l’utero è mio e decido io”, che spostava l’attenzione dal concetto di vita in fieri alla collocazione della parte anatomica. Però il, in quanto potenziale bambino, produce molti like sui: ecco perché le vipquando se ne trovano uno per le mani lo usano volentieri per far parlare di sé – mentre parallelamente sostengono senza se e senza ma le battaglieste. La femminista Teigen e l’abortoHa fatto molto scalpore la decisione della modella Chrissy Teigen, femminista, fiera anti trumpiana e fan di ...