Forum, il giudice D’Aietti: «Lei ha tendenze normali? Non ritiene di essere gay?» – Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gianfranco D'Aietti Anche i giudici sbagliano. Nella puntata di oggi di Forum, protagonisti della causa sono stati Paolo e Filomena, divorziati e con un figlio di sedici anni, Raffaele. L’affidamento è condiviso, ma lui chiede la modifica degli accordi di separazione, dal momento che – a detta sua – la donna educherebbe male il figlio, ‘plagiato’ da una corrente culturale da lei seguita, la ginarchia, che teorizza come la donna sia superiore all’uomo. Il figlio interviene in studio, raccontando di condividere l’ideologia della madre e di dedicarsi quotidianamente, tra le altre cose, alle faccende domestiche. E’ a questo punto che il giudice, Gianfranco D’Aietti, fa una serie di domande al ragazzo, per capire se l’educazione della madre possa aver influenzato la sua evoluzione psicologica ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gianfranco D'Aietti Anche i giudici sbagliano. Nella puntata di oggi di, protagonisti della causa sono stati Paolo e Filomena, divorziati e con un figlio di sedici anni, Raffaele. L’affidamento è condiviso, ma lui chiede la modifica degli accordi di separazione, dal momento che – a detta sua – la donna educherebbe male il figlio, ‘plagiato’ da una corrente culturale da lei seguita, la ginarchia, che teorizza come la donna sia superiore all’uomo. Il figlio interviene in studio, raccontando di condividere l’ideologia della madre e di dedicarsi quotidianamente, tra le altre cose, alle faccende domestiche. E’ a questo punto che il, Gianfranco D’Aietti, fa una serie di domande al ragazzo, per capire se l’educazione della madre possa aver influenzato la sua evoluzione psicologica ...

Luca_zone : Forum, il giudice D’Aietti: «Lei ha tendenze normali? Non ritiene di essere gay?» – Video - NathanO42966276 : Quindi ora l'essere omosessuali per il giudice di #forum equivale a non aver tendenze normali? - AngekoC : Il giudice ampiamente maschilista. Da quando la parità di genere è ‘ideologia’? #facciamorete #forum - MagaMago_ : “Tendenze normali” certo che anche il giudice #forum - vitcastagna : RT @AngekoC: Caro giudice la donna è bella anche con 20 kg in più. #forum #facciamorete -

