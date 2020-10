Focolaio a Marsicovetere, gli ospiti della Rsa trasferiti a Potenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Potenza - 'Tutti gli ospiti della casa di riposo di Marsicovetere, Potenza,, attualmente in numero di 35, di cui 33 positivi al Covid-19,, saranno trasferiti domani presso una struttura dedicata del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020)- 'Tutti glicasa di riposo di,, attualmente in numero di 35, di cui 33 positivi al Covid-19,, sarannodomani presso una struttura dedicata del ...

POTENZA - «Tutti gli ospiti della casa di riposo di Marsicovetere (Potenza), attualmente in numero di 35 (di cui 33 positivi al Covid-19), saranno trasferiti domani presso una struttura dedicata del c ...

Focolaio Marsicoverere, per Gambardella (CISL) situazione grave

"Un’intera estate è trascorsa senza che il governo regionale sentisse l’esigenza di attivare un confronto con le parti sociali su come affrontare un’eventuale recrudescenza dei contagi e su come affro ...

"Un'intera estate è trascorsa senza che il governo regionale sentisse l'esigenza di attivare un confronto con le parti sociali su come affrontare un'eventuale recrudescenza dei contagi e su come affro ...