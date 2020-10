Coronavirus | Lombardi M5s | “Assembramenti in discoteca | Zingaretti ne valuti la chiusura”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Questo è un video girato in una discoteca di Roma nel fine settimana appena trascorso. In queste immagini si vedono chiaramente persone ammassate senza mascherine“. E’ quanto si legge in un post su Facebook della capogruppo nel consiglio regionale del Lazio del M5S, Roberta Lombardi, che pubblica il video di una discoteca di Roma in cui “vengono trasgredite le misure di sicurezza anti Covid a poche ore dall’ordinanza di obbligo di mascherina all’aperto”.

Advertising

repubblica : Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena'. A rischio la campagna elettorale [dall… - lunitoo : @tormentony @Adriu84 - MaryWinner6 : RT @quokkina: @riccardoena66 @GianricoCarof - quokkina : @riccardoena66 @GianricoCarof - cronacacaserta : Familiare è positivo, sindaco Casertano in isolamento domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardi

Dire

In tempo di Coronavirus - in cui si naviga a vista - non è una scelta scontata, come dimostra l'ipotesi ventilata negli ultimi giorni che si torni a una capienza massima di 200 posti per i locali al ...Ad oggi, la Regione Lombardia – che ha vinto quattro gare su nove – è riuscita ad entrare in possesso soltanto di un milione e 868 mila vaccini per adulti e 430 mila per bambini. Ormai è chiaro che le ...