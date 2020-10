Comunali: Salvini, 'felici per riconferme, dispiaciuti per sconfitte' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte (in particolare quella di Lecco per soli 31 voti), entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato, da Taurianova (Reggio Calabria) - dove andrò domani pomeriggio per congratularmi di persona con il nuovo sindaco Roy Biasi - a Senigallia (Ancona), da Venaria Reale (Torino) ad Anguillara Sabazia (Roma), da Ariccia (Roma) a Riva del Garda (Trento)". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "In Veneto il trionfo di due settimane fa si chiude alla grande con le vittorie nei due comuni al voto, Castelfranco e Portogruaro. Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "per leper le(in particolare quella di Lecco per soli 31 voti), entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato, da Taurianova (Reggio Calabria) - dove andrò domani pomeriggio per congratularmi di persona con il nuovo sindaco Roy Biasi - a Senigallia (Ancona), da Venaria Reale (Torino) ad Anguillara Sabazia (Roma), da Ariccia (Roma) a Riva del Garda (Trento)". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo. "In Veneto il trionfo di due settimane fa si chiude alla grande con le vittorie nei due comuni al voto, Castelfranco e Portogruaro. Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima ...

Elezioni comunali, coalizione di governo vince ballottaggi. Pd a M5s: basta dispetti

Il centrosinistra prende 7 capoluoghi su 9 che andavano al voto, a Crotone vince un candidato civico e solo ad Arezzo il centrodestra riesce a confermare il sindaco uscente ...

