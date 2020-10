Clint Eastwood, attore e regista (a novant’anni) per «Cry Macho» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Poco importa che abbia compiuto i novant’ann: Clint Eastwood al cinema ha deciso di non rinunciare e ha trovato in un libro il suo nuovo progetto. Cry Macho, che N. Richard Nash aveva pensato poter essere una sceneggiatura, trovandosi poi a trasformare in romanzo quel che gli Studios avevano rifiutato, non ha avuto gran fortuna, negli anni. Un primo film è stato messo in cantiere nel 1991. Roy Scheider avrebbe dovuto esserne protagonista, ma la produzione è stata interrotta. Cry Macho, allora, è stato dimenticato. E undici anni sono dovuti passare perché qualcun altro si dicesse interessato alla pellicola. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Poco importa che abbia compiuto i novant’ann: Clint Eastwood al cinema ha deciso di non rinunciare e ha trovato in un libro il suo nuovo progetto. Cry Macho, che N. Richard Nash aveva pensato poter essere una sceneggiatura, trovandosi poi a trasformare in romanzo quel che gli Studios avevano rifiutato, non ha avuto gran fortuna, negli anni. Un primo film è stato messo in cantiere nel 1991. Roy Scheider avrebbe dovuto esserne protagonista, ma la produzione è stata interrotta. Cry Macho, allora, è stato dimenticato. E undici anni sono dovuti passare perché qualcun altro si dicesse interessato alla pellicola.

