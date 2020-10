Calciomercato, arriva il gong: ecco tutti i colpi di giornata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è conclusa una finestra di Calciomercato che ha regalato grosse emozioni. In giornata sono state definite interessanti trattative, la più importante è stata la chiusura dell’affare tra Juventus e Fiorentina per Chiesa. La Roma ha trovato l’accordo con lo United per Smalling, colpi in attacco di Udinese e Torino che si assicurano le prestazioni di Deulofeu e Bonazzoli. Bakayoko al Napoli, Ounas al Cagliari. ecco I colpi DI giornata ADAMONIS dalla Lazio alla Salernitana (prestito) ANTEI dal Benevento al Pescara (prestito) ANTONUCCI dalla Roma alla Salernitana (prestito) BANI dal Bologna al Genoa (prestito) BAKAYOKO dal Chelsea al Napoli (prestito) BARRECA dal Monaco alla Fiorentina (prestito) BONAZZOLI dalla Sampdoria al Torino (prestito) CALLEJON ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è conclusa una finestra diche ha regalato grosse emozioni. Insono state definite interessanti trattative, la più importante è stata la chiusura dell’affare tra Juventus e Fiorentina per Chiesa. La Roma ha trovato l’accordo con lo United per Smalling,in attacco di Udinese e Torino che si assicurano le prestazioni di Deulofeu e Bonazzoli. Bakayoko al Napoli, Ounas al Cagliari.DIADAMONIS dalla Lazio alla Salernitana (prestito) ANTEI dal Benevento al Pescara (prestito) ANTONUCCI dalla Roma alla Salernitana (prestito) BANI dal Bologna al Genoa (prestito) BAKAYOKO dal Chelsea al Napoli (prestito) BARRECA dal Monaco alla Fiorentina (prestito) BONAZZOLI dalla Sampdoria al Torino (prestito) CALLEJON ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, arriva #Ounas dal #Napoli - PianetaLecce : #Calciomercato il #Lecce pesca dal #Genk - NewSicilia : La società rossazzurra ha perfezionato in serata l'arrivo del nuovo estremo difensore #Calciomercato… - GambiRoberto : E come per magia, proprio all’ultimo minuto di mercato arriva sorprendentemente il grande attaccante: Stopardi dall… - Spiralwavemood : RT @CosimoBartoloni: Villas-Boas saluta Maxime #Lopez: “In Italia arriva un talento puro. Maestro di tecnica e gioco, sempre sorridente: bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato arriva Diretta calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno Corriere dello Sport CALCIO CATANIA – Mercato, arriva il portiere Confente dal Chievo Verona

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto al Calcio Catania a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente“. Confente arriva un po’ a ...

Calciomercato Ascoli: Pierini e Tupta gli ultimi colpi, sfuma Kragl, via Rosseti e Petrucci

Il Picchio aveva bisogno di rinforzare l’attacco, e in giornata sono arrivate le ufficialità di Pierini e di Tupta, entrambi in prestito. Di seguito i comunicati dei loro acquisti da parte della ...

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto al Calcio Catania a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente“. Confente arriva un po’ a ...Il Picchio aveva bisogno di rinforzare l’attacco, e in giornata sono arrivate le ufficialità di Pierini e di Tupta, entrambi in prestito. Di seguito i comunicati dei loro acquisti da parte della ...