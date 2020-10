Ballottaggi in Toscana, il Pd stravince nella città di Susanna Ceccardi. Arezzo resta al centrodestra (Di lunedì 5 ottobre 2020) FIRENZE – A Cascina (Pisa) il centrosinistra riconquista la guida dell’amministrazione comunale. Il candidato del Pd Michelangelo Betti vince largamente al ballottaggio con 11.088 voti pari al 59,2% dei suffragi validi nel secondo turno delle comunali. Si ferma, invece, al 40,98% e a 7.699 voti l’assessore uscente alla Cultura, Leonardo Cosentini, del centrodestra. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) FIRENZE – A Cascina (Pisa) il centrosinistra riconquista la guida dell’amministrazione comunale. Il candidato del Pd Michelangelo Betti vince largamente al ballottaggio con 11.088 voti pari al 59,2% dei suffragi validi nel secondo turno delle comunali. Si ferma, invece, al 40,98% e a 7.699 voti l’assessore uscente alla Cultura, Leonardo Cosentini, del centrodestra.

