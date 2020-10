Autocisterna si ribalta | 33enne finisce al Moscati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefredane (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 16 di oggi 5 ottobre, sono intervenuti a Montefredane in Via Perdito, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’per gli espurghi, la quale siva. L’autista, un uomo di 33 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedaledi Avellino per le cure del caso. Ci sono volute circa quattro ore di lavoro e l’intervento di due autogru dal Comando di via Zigarelli per rimettere in carreggiata il pesante automezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.