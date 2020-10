Arrestato 27enne, in casa aveva una serra di marijuana (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Il 27enne aveva in casa una serra di marijuana. Ieri, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno Arrestato un 27enne del posto, dal ‘pollice verde’. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma. Al termine di un servizio di osservazione messo in atto dai Carabinieri nei pressi dell’appartamento del 27enne, insospettiti da un forte odore di marijuana hanno deciso di far scattare un blitz. Il giovane e’ stato bloccato dai militari mentre usciva dalla sua abitazione e trovato in possesso di 90 grammi di marijuana. All’interno ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Ilinunadi. Ieri, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hannoundel posto, dal ‘pollice verde’. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma. Al termine di un servizio di osservazione messo in atto dai Carabinieri nei pressi dell’appartamento del, insospettiti da un forte odore dihanno deciso di far scattare un blitz. Il giovane e’ stato bloccato dai militari mentre usciva dalla sua abitazione e trovato in possesso di 90 grammi di. All’interno ...

